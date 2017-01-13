У Києві сьогодні без опадів, вдень до -1°

08:30, 13 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 січня, у столиці вдень до -1°, без опадів.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -3°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру 13 січня

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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