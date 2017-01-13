У Києві сьогодні без опадів, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 січня, у столиці вдень до -1°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -3°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

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