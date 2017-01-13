В Україні оголосили штормове попередження

09:30, 13 січня 2017
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Сьогодні, 13 січня, у багатьох областях України очікується сильний вітер. 

У багатьох областях очікується сильний вітер / УНІАН
У багатьох областях очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру 13 січня

"13 січня на дорогах країни ожеледиця. Вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с; вдень на Закарпатті сильні опади", - йдеться в повідомленні.

На Київщині 13 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, 13 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

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