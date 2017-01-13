Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах

У п’ятницю, 13 січня, у столиці очікується сильний вітер та ожеледиця на дорогах.

У Києві сьогодні очікується ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 13 січня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водіїв закликають бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.