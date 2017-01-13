У Карпатах очікується лавинна небезпека

11:26, 13 січня 2017
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Протягом 13-14 січня у горах Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний рівень лавинної небезпеки.

УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах

"За даними Укргідрометцентру, 13-14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

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