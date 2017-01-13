На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на заході до -15° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройде сніг. У неділю в деяких регіонах похолодає, на заході до -15°.
У столиці в суботу пройде мокрий сніг, температура повітря вночі -2°, вдень +4°. У неділю також без опадів, -10°...0°.
У Львові завтра снігопад, вночі -5°, вдень +1°. У неділю без опадів, -11°...-1°.
Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах
У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень +1°, пройде сніг. У неділю вночі -10°, вдень -2° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу очікується сніг з дощем, температура повітря -5°...+2°. У неділю до -14°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -2°, вдень +6°. У неділю -8°...+2°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю -2°...0°, пройде сніг.
У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде мокрий сніг, температура повітря -3°...+1°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +2°...+5°. У неділю -1°...+7°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю сонячно, температура опуститься до -1°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю температура +1° хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю -1°...+1°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -11°. У неділю сонячно, вночі -12°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -21°, вдень -16°. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень до -13°.
У Трускавці в суботу снігопад, температура до +2°. У неділю температура повітря -10°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде сніг, -7°, в неділю без опадів, температура повітря -7° ...-2°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°