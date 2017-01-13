На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на заході до -15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройде сніг. У неділю в деяких регіонах похолодає, на заході до -15°.

На вихідних в Україні місцями пройде сніг / УНІАН

У столиці в суботу пройде мокрий сніг, температура повітря вночі -2°, вдень +4°. У неділю також без опадів, -10°...0°.

У Львові завтра снігопад, вночі -5°, вдень +1°. У неділю без опадів, -11°...-1°.

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У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень +1°, пройде сніг. У неділю вночі -10°, вдень -2° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу очікується сніг з дощем, температура повітря -5°...+2°. У неділю до -14°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -2°, вдень +6°. У неділю -8°...+2°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю -2°...0°, пройде сніг.

Прогноз на 14 січня / УНІАН

Прогноз на 15 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде мокрий сніг, температура повітря -3°...+1°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +2°...+5°. У неділю -1°...+7°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю сонячно, температура опуститься до -1°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю температура +1° хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю -1°...+1°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -11°. У неділю сонячно, вночі -12°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -21°, вдень -16°. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень до -13°.

У Трускавці в суботу снігопад, температура до +2°. У неділю температура повітря -10°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде сніг, -7°, в неділю без опадів, температура повітря -7° ...-2°.

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