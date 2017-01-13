На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°

13:00, 13 січня 2017
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На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура опуститься до -4°.

УНІАН
На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -2°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі і сніг +4°...+6°. У неділю мінлива хмарність, до +2°.

На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на заході до -15° (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі -1°... +2°. Завтра на цьому маршруті очікуються опади, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -4°... 0°.

На трасі Київ - Харків сьогодні місцями пройде сніг. Температура в дорозі -3°... -1°. Завтра по цьому маршруту снігопад, температура +1°... +4°. У неділю також очікуються опади, до -1°.

На Маріупольському напрямку сьогодні практично без опадів, температура -3°...-1°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг. У неділю також очікуються опади, до +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -1°... +1°. У суботу на цьому маршруті також очікуються опади. Без опадів, температура до -3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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