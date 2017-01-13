На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°
На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура опуститься до -4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -2°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі і сніг +4°...+6°. У неділю мінлива хмарність, до +2°.
На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на заході до -15° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі -1°... +2°. Завтра на цьому маршруті очікуються опади, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -4°... 0°.
На трасі Київ - Харків сьогодні місцями пройде сніг. Температура в дорозі -3°... -1°. Завтра по цьому маршруту снігопад, температура +1°... +4°. У неділю також очікуються опади, до -1°.
На Маріупольському напрямку сьогодні практично без опадів, температура -3°...-1°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг. У неділю також очікуються опади, до +2°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -1°... +1°. У суботу на цьому маршруті також очікуються опади. Без опадів, температура до -3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°