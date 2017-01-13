У Франції через бурю понад 230 тисяч будинків залишилися без електроенергії

14:30, 13 січня 2017
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На півночі і північному заході Франції через зимову бурю без електрики залишилися 237 тисяч будинків.

Негода у Франції / Reuters
Негода у Франції / Reuters

В історичній області Пікардія, розташованій на півнч від Парижа, без світла залишилися 70 тис. квартир.

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У даний час відновленням подачі електроенергії зайняті понад 1,2 тис. ремонтників, передає ТАСС з посиланням на компанію-оператора електромереж Enedis.

Наголошується, що швидкість вітру під час бурі досягала 150 км/год. Через стихію на автошляхи та залізничні колії впали дерева, у результаті чого ряд автодоріг департаментского статусу були тимчасово перекрито.

Великий аеропорт біля міста Бове змушений був припинити свою роботу в четвер увечері. В його залах довелося ночувати близько 200 пасажирам.

Зараз сильний вітер перемістився на схід Франції. Одночасно він приніс із собою значне похолодання. В 11 департаментах країни оголосили "помаранчевий" рівень тривоги. Похолодання триватиме більше тижня, що може призвести до значних порушень в роботі транспорту.

Нагадаємо, минулого тижня на західному узбережжі США пройшли сильні дощі і снігопади.

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