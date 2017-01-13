У Франції через бурю понад 230 тисяч будинків залишилися без електроенергії
На півночі і північному заході Франції через зимову бурю без електрики залишилися 237 тисяч будинків.
В історичній області Пікардія, розташованій на півнч від Парижа, без світла залишилися 70 тис. квартир.
Через шторм у Великобританії без електрики залишилися тисячі будинків
У даний час відновленням подачі електроенергії зайняті понад 1,2 тис. ремонтників, передає ТАСС з посиланням на компанію-оператора електромереж Enedis.
Наголошується, що швидкість вітру під час бурі досягала 150 км/год. Через стихію на автошляхи та залізничні колії впали дерева, у результаті чого ряд автодоріг департаментского статусу були тимчасово перекрито.
Великий аеропорт біля міста Бове змушений був припинити свою роботу в четвер увечері. В його залах довелося ночувати близько 200 пасажирам.
Зараз сильний вітер перемістився на схід Франції. Одночасно він приніс із собою значне похолодання. В 11 департаментах країни оголосили "помаранчевий" рівень тривоги. Похолодання триватиме більше тижня, що може призвести до значних порушень в роботі транспорту.
Нагадаємо, минулого тижня на західному узбережжі США пройшли сильні дощі і снігопади.
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