Негода на Закарпатті: на трасі Мукачеве – Ужгород утворюються затори із сотень машин (відео)
Затори утворюються постійно через фури, водії яких не справляються з кермуванням на слизькій дорозі.
Через сильний снігопад на трасі з Мукачевого до Ужгорода у напрямку обласного центру утворився багатокілометровий затор. Про це повідомляє ТСН.
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Під шаром снігу на погано розчищеній дорозі утворився лід. Автомобілісти кажуть, що такі затори з'являються постійно через фури, які не справляються з кермуванням на слизькій дорозі та блокують рух іншому транспорту. Після того, як фуру відтягають з дороги, нормальний рух відновлюється.
У заторі на двох смугах у напрямку Ужгорода застрягли сотні машин. Деякі автобуси та фури зупиняються на узбіччі, аби перечекати ускладнення руху.
У той же час рух вантажівок на Закарпатті перекритий лише частково: з 12:30 13 січня введено обмеження для великовагового транспорту на автошляхах державного значення Мукачево-Рогатин-Львів, Київ-Чоп (у межах Закарпатській області ) та на об'їзній дорозі міста Ужгород біля КПП "Ужгород".
Синоптики також попереджають, що 13-14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
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