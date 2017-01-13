Негода на Закарпатті: на трасі Мукачеве – Ужгород утворюються затори із сотень машин (відео)

15:04, 13 січня 2017
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Затори утворюються постійно через фури, водії яких не справляються з кермуванням на слизькій дорозі.

Затор під Ужгородом / Скриншот
Затор під Ужгородом / Скриншот

Через сильний снігопад на трасі з Мукачевого до Ужгорода у напрямку обласного центру утворився багатокілометровий затор. Про це повідомляє ТСН.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до -4°

Під шаром снігу на погано розчищеній дорозі утворився лід. Автомобілісти кажуть, що такі затори з'являються постійно через фури, які не справляються з кермуванням на слизькій дорозі та блокують рух іншому транспорту. Після того, як фуру відтягають з дороги, нормальний рух відновлюється.

У заторі на двох смугах у напрямку Ужгорода застрягли сотні машин. Деякі автобуси та фури зупиняються на узбіччі, аби перечекати ускладнення руху.

У той же час рух вантажівок на Закарпатті перекритий лише частково: з 12:30 13 січня введено обмеження для великовагового транспорту на автошляхах державного значення Мукачево-Рогатин-Львів, Київ-Чоп (у межах Закарпатській області ) та на об'їзній дорозі міста Ужгород біля КПП "Ужгород".

Синоптики також попереджають, що 13-14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

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