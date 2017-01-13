Число жертв повені в Таїланді зросло до 36

15:23, 13 січня 2017
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У результаті повені на півдні Таїланду загинули 36 осіб.

Повінь у Таїланді / Reuters
Повінь у Таїланді / Reuters

Число загиблих в результаті повені, що сталася на півдні Таїланду, зросло до 36. Через негоду досі закриті кілька великих автодоріг і аеропорт, передає ABC News.

В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб

Через паводкові води постраждали залізниці, 19 автодоріг виявилися непроїзними. Повінь затопила одну з лікарень міста Бангі-Сапхан, де довелося евакуювати пацієнтів.

Місцеві жителі кажуть, що це найгірша повінь, яку вони "бачили у своєму житті".

Зазвичай січень в Таїланді буває найбільш "сухим" місяцем року, однак синоптики прогнозують, що цієї неділі країну накриють більш сильні опади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 31 загиблого.

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