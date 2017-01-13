Число жертв повені в Таїланді зросло до 36
У результаті повені на півдні Таїланду загинули 36 осіб.
Число загиблих в результаті повені, що сталася на півдні Таїланду, зросло до 36. Через негоду досі закриті кілька великих автодоріг і аеропорт, передає ABC News.
В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб
Через паводкові води постраждали залізниці, 19 автодоріг виявилися непроїзними. Повінь затопила одну з лікарень міста Бангі-Сапхан, де довелося евакуювати пацієнтів.
Місцеві жителі кажуть, що це найгірша повінь, яку вони "бачили у своєму житті".
Зазвичай січень в Таїланді буває найбільш "сухим" місяцем року, однак синоптики прогнозують, що цієї неділі країну накриють більш сильні опади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 31 загиблого.
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