Біля берегів Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5

16:10, 13 січня 2017
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У четвер, 12 січня, біля берегів Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Колумбії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 61 кілометрі на північний захід від населеного пункту Мутіс. Осередок землетрусу залягав на глибині 3,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.

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