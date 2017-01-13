Біля берегів Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5
У четвер, 12 січня, біля берегів Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 61 кілометрі на північний захід від населеного пункту Мутіс. Осередок землетрусу залягав на глибині 3,3 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.
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