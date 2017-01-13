У Болгарії вперше з 1954 року замерзло Чорне море (відео)

16:25, 13 січня 2017
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У Болгарії видалася рекордно холодна зима: вперше з 1954 року замерзло Чорне море.

У Болгарії замерзло Чорне море / National Geographic
У Болгарії замерзло Чорне море / National Geographic

Болгарія переживає найхолодніший період за останні сто років: в окремих районах температура повітря досягала -29°, повідомляє National Geographic.

У Чилі побито сторічний температурний рекорд

Чорне море в районі популярного курорту Бургас замерзло вперше з 1954 року. Протягом минулого століття Чорне море в цій акваторії покривалося льодом лише тричі.

Вперше за п'ять років замерзло і Варненське озеро. У прилеглому місті Варна, де середньодобова температура січня становить +3°, цієї зими стовпчик термометра опускається до -11°.

Нагадаємо, у пустелі Сахара вперше з 1979 року випав сніг.

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