Киян попереджають про ожеледицю на дорогах столиці найближчими днями

17:41, 13 січня 2017
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Містян попереджають про ожеледицю на дорогах столиці з 14 до 18 січня.

Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН
Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

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Синоптики також попереджають, що завтра, 14 січня, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вдень зберігатиметься хмарна погода, мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

За прогнозами синоптиків, 15-18 січня у Києві без істотних опадів. Температура повітря у ці дні коливатиметься від 3° до 7° морозу.

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