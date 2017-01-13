Киян попереджають про ожеледицю на дорогах столиці найближчими днями
Містян попереджають про ожеледицю на дорогах столиці з 14 до 18 січня.
Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у неділю на заході до -15° (карта)
Синоптики також попереджають, що завтра, 14 січня, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вдень зберігатиметься хмарна погода, мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
За прогнозами синоптиків, 15-18 січня у Києві без істотних опадів. Температура повітря у ці дні коливатиметься від 3° до 7° морозу.
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