Майже в усіх областях України сьогодні йтиме мокрий сніг, вдень буде до 3° тепла
В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
Сьогодні в Україні, крім східної частини, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.
Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах
За повідомленням Українського гідрометцентру, на дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 1-6° тепла; в Карпатах 1-6° морозу.
На Київщині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області та Києві 1-3° тепла.
Крім того, 14-15 сiчня у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки.
У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+31°... +16°
-
Івано-Франківськ+21°... +14°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+30°... +16°
-
Луганськ+28°... +13°
-
Луцьк+23°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+27°... +15°
-
Рівне+23°... +17°
-
Сімферополь+23°... +15°
-
Суми+25°... +13°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+25°... +15°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°