Майже в усіх областях України сьогодні йтиме мокрий сніг, вдень буде до 3° тепла

09:42, 14 січня 2017
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В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Сьогодні в Україні, крім східної частини, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.

Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах

За повідомленням Українського гідрометцентру, на дорогах країни ожеледиця. 

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 1-6° тепла; в Карпатах 1-6° морозу.

На Київщині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області та Києві 1-3° тепла.

Крім того, 14-15 сiчня у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. 

У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

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