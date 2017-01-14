У Закарпатській області на дорогу зійшло кілька снігових лавин
Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає, зазначають надзвичайники.
На території Закарпатської області сталося сходження відразу кількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Згідно з повідомленням, о 20:00 13 січня зафіксовано сходження снігової лавини поблизу с. Ділове, об’ємом близько 90 м³ та о 21:30 зафіксовано сходження другої снігової лавини в тому ж місці, об’ємом близько 70 м³.
Третя лавина, об’ємом близько 30 м³ зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня.
Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає, зазначають надзвичайними.
Також 14 січня сталося сходження снігової лавини об’ємом близько 90 м³. Перекрито одну смугу автодороги, рух здійснювався по іншій смузі в реверсному режимі.
Близько 09:30 14 січня поблизу села Ділове Рахівського району зійшло ще три снігові лавини (об'єм 100 куб. м).
Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті та Івано-Франківщині через негоду обмежили рух вантажівок.
Синоптики попереджали, що у гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
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