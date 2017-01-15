У трьох областях України попереджають про лавинну небезпеку, на дорогах країни - ожеледиця
Вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
В Україні у трьох областях сьогодні, 15 січня, очікують підвищенну лавинну небезпеку. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Зокрема, у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
У Рахівському районі Закарпаття на автодорогу зійшла снігова лавина
Рятувальники просять громадян утриматися від походів у гори.
Крім того, 15 січня на дорогах країни очікується ожеледиця. А вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Як повідомляв УНІАН, на території Закарпатської області сталося сходження відразу кількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.
О 20:00 13 січня зафіксовано сходження снігової лавини поблизу с. Ділове, об’ємом близько 90 м³ та о 21:30 зафіксовано сходження другої снігової лавини в тому ж місці, об’ємом близько 70 м³.
Третя лавина, об’ємом близько 30 м³ зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає.
Також 14 січня сталося сходження снігової лавини об’ємом близько 90 м³. Перекрито одну смугу автодороги, рух здійснювався по іншій смузі в реверсному режимі.
Близько 09:30 14 січня поблизу села Ділове Рахівського району зійшло ще три снігові лавини (об'єм 100 куб. м).
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