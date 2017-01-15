Негода в Україні: через снігопади знеструмлені населені пункти у чотирьох областях

09:50, 15 січня 2017
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Загалом без світла залишились 40 населених пунктів.

Електропостачання відсутнє у 40 населених пунктах / фото: УНІАН
Електропостачання відсутнє у 40 населених пунктах / фото: УНІАН

В Україні, станом на сьогоднішній ранок через снігопади та хуртовини без електропостачання залишились мешканці населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомили у ДСНС.

"Станом на 07:00 15 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 40 населених пунктів у чотирьох областях", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві уточнили, що на Закарпатті знеструмлено 12 населених пунктів, у Львівській області - 17 н. п., Волинській - 9 н. п., Кіровоградській - 2 н. п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, через сніг та хуртовини сталося знеструмлення 55 населених пунктів у Львівській та Закарпатській областях.

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