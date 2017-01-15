На Дунаї через негоду корабель вмерз у лід (відео)

Судно протягом кількох днів не могло зрушити з місця, в екіпажу закінчилось продовольство.

На Дунаї через негоду корабель вмерз у лід / Скріншот

Баржа під прапором Словаччини застрягла у льоду на Дунаї неподалік від кордону Румунії з Болгарією, міста Келераші. Про це повідомило місцеве видання Stirileprotv.ro.

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Оскільки екіпаж не міг покинути борт, продукти і воду для команди доставив вертоліт місцевого МВС.

Як повідомили УНІАН, через через негоду паралізовано рух суден практично на всій протяжності Дунаю. Як повідомив начальник служби експлуатації річкового флоту Олександр Назаренко, станом на 8 січня судна УДП на угорській, сербській та болгарській ділянках рухаються в порти-сховища, де зможуть бути забезпечені зв'язком з берегом і з диспетчерською пароплавства, а також водою і необхідним постачанням.

«За останніми даними, на австрійській ділянці криги поки що немає. На угорській ділянці – льодохід 50%, на сербській ділянці утворення рихлого льоду до 50%, болгарській – до 100%. У районі Рені та Ізмаїла спостерігається сніжура (скупчення снігу на воді) до 80%», - повідомили на підприємстві. Зазначається, що у зв'язку з прогнозованим різким похолоданням найближчим часом можна очікувати погіршення льодової обстановки, на українській ділянці можливе посилення льодоходу і поява заберегів (смуг крижаного покриву вздовж берегів).