В Україні сьогодні мінлива хмарність, на заході температура до -4° (карта)

08:05, 16 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 січня в Україні очікується мінлива хмарність, сніг обіцяють лише на сході. Найхолодніше буде на заході - вдень до -4°, а в Криму стовпчик термометра підніметься до +2°.

УНІАН
Опади обіцяють лише на сході / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.

У Львові 16 січня без опадів, температура повітря вдень -2°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -4°. Вітер також мінливий, до 2.7 м/с.

УНІАН
УНІАН

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура -1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +2°, вітер північний і північно-східний, до 6.2 м/с.

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -2°, вітер північний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно. Температура вдень +2°. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську в понеділок хмарно, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Сєвєродонецьку хмарно, сильний снігопад, температура вдень +2°. Вітер північно-західний і південно-східний, легкий.

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