В Україні сьогодні мінлива хмарність, на заході температура до -4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 січня в Україні очікується мінлива хмарність, сніг обіцяють лише на сході. Найхолодніше буде на заході - вдень до -4°, а в Криму стовпчик термометра підніметься до +2°.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.
У Львові 16 січня без опадів, температура повітря вдень -2°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -4°. Вітер також мінливий, до 2.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура -1°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +2°, вітер північний і північно-східний, до 6.2 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -2°, вітер північний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно. Температура вдень +2°. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Краматорську в понеділок хмарно, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Сєвєродонецьку хмарно, сильний снігопад, температура вдень +2°. Вітер північно-західний і південно-східний, легкий.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°