Сьогодні в Києві без опадів, вдень до 0°

08:30, 16 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 16 січня, у столиці вдень до 0°, хмарно з проясненнями.

зима, снег, погода / Фото: УНИАН
Опадів у столиці не прогнозують / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -5°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:52, а зайде о 16:23.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах столиці найближчими днями

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в Україні мінлива хмарність, на заході - до -4°, а в Криму стовпчик термометра підніметься до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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