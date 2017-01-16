Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях

09:35, 16 січня 2017
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Сьогодні, 16 січня, в горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки.

У Закарпатській області зійшли 2 снігові лавини / zak.depo.ua
Очікується значний рівень лавинної небезпеки / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 16 сiчня у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки", - сказано в повідомленні.

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ДержНС звертається до громадян з проханням утриматися від походів у гори.

Як повідомлялося раніше, на території Закарпатської області сталося сходження відразу декількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

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