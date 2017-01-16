Погода на тиждень: в Україні знову похолодає, у четвер на заході вночі до -17°(карта)

Практично весь тиждень в Україні без опадів. У четвер значно похолодає, в деяких регіонах температура опуститься до -17°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні мінлива хмарність, опади у вигляді мокрого снігу очікуються лише на сході. Найтепліше буде на сході та півдні країни - до +2°. У західних областях температура до -4°. В центрі вдень стовпчик термометра опуститься до -1°. На півночі вдень до -3°.

Погода на 16 січня / УНІАН

У вівторок, 17 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, хмарно буде на сході та заході країни. У Волинській області вночі стовпчик термометра опуститься до -10°, у Чернігівській вночі до -12°. Вдень найтепліше буде в Сімферополі - до +2°.

Погода 17 січня / УНІАН

У середу, 18 січня, в Україні похолодає, опади пройдуть у Криму, де вдень буде до +1°. Найхолодніше буде на півночі, де вдень до -8°, у Волинській області вночі до 15 градусів морозу.

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Погода на 18 січня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі -11°...-17°, вдень в Криму до 0°.

Погода 19 січня / УНІАН

У п'ятницю обіцяють ясну погоду, місцями хмарно з проясненнями, без опадів. У центрі і на півночі температура -6... -8°, в інших регіонах вдень -7°...-9°. У Криму вдень до -2 градусів морозу.

Погода на 20 січня / УНІАН

На вихідних трохи потеплішає. У суботу місцями сніг, вночі найхолодніше буде у Волинській області - до -12°, на решті території -4°...-9°. Вдень температура по країні -5°...+2°.

Погода 21 січня / УНІАН

У неділю без опадів, на заході і сході вночі похолодає до -10°...12°, вдень в Україні -6°...+2°.

Погода 22 січня / УНІАН

Народний прогноз погоди

17 січня - Феклістов день. У Феклістов день наші пращури виготовляли обереги з будяками. Вони відганяли нечисту силу і допомагали в дорозі. Також вшановували Зосиму. Зосима вважається покровителем бджіл. У цей день звертали увагу на таку народну прикмету: "сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть".

18 січня - Водохресний вечір. Вважалося, що якщо місяць у цей день повна — до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день завірюха — буде вона і на Масляниці; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим, а якщо в хрещенську ніч зорі дуже блищать, хліба будуть добрі".

19 січня - Хрещення Господнє — християнське свято, встановлене на честь події євангельської історії, хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Вважалося, що якщо на Водохреща погода ясна й погожа, то буде посушливе літо, похмура й сніжна — на рясний урожай.

20 січня — день Іоанна Хрестителя. Вважається, що в цей день вся вода, як і на Хрещення є святою. Якщо 20 січня опівдні буде ясне сонце — настане рання весна. Якщо буде заметіль, то вся Масляна буде в завірюхах.

21 січня — Омеляна-сповідника. 21 січня відоме, як свято "Випровадження (Прогону) свят" — завершення всіх свят. У народі його ще називають Пів-Івана. Відзначається це свято рівно через два тижні після Різдва Христового. У цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зціляв хворих. У давнину цей день прийнято повністю присвятити гостям, як останній святковий день різдвяно-новорічного циклу.

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