На Закарпатті оголосили штормове попередження через лавинну небезпеку
У Закарпатській області на найближчі дві доби оголосили штормове попередження з приводу лавинної небезпеки.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Закарпатському центрі з гідрометеорології.
Як йдеться в повідомленні, протягом 16-17 січня у високогір’ї та в гірській частині Закарпатської області зберігається ІІІ, тобто значний рівень лавинної небезпеки.
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«У гірських районах області існує загроза зсувів снігу на дороги», - уточнили в гідрометеоцентрі.
Синоптики також додали, що минулої доби в області випав сніг. «Орієнтована висота снігового покриву по області становить 5-74 см, в гірських улоговинах та від'ємних формах рельєфу не виключена наявність ще більш потужного покриву», - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, на території Закарпатської області сталося сходження відразу декількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.
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