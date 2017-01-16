На Закарпатті оголосили штормове попередження через лавинну небезпеку

11:10, 16 січня 2017
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У Закарпатській області на найближчі дві доби оголосили штормове попередження з приводу лавинної небезпеки.

лавина / alp.org.ua
У гірських районах області існує загроза сходження снігу на дороги / alp.org.ua

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Закарпатському центрі з гідрометеорології.

Як йдеться в повідомленні, протягом 16-17 січня у високогір’ї та в гірській частині Закарпатської області зберігається ІІІ, тобто значний рівень лавинної небезпеки.

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«У гірських районах області існує загроза зсувів снігу на дороги», - уточнили в гідрометеоцентрі.

Синоптики також додали, що минулої доби в області випав сніг. «Орієнтована висота снігового покриву по області становить 5-74 см, в гірських улоговинах та від'ємних формах рельєфу не виключена наявність ще більш потужного покриву», - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на території Закарпатської області сталося сходження відразу декількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

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