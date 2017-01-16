На Львівщині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів
У Львівській області в ніч на 16 січня внаслідок несприятливих погодних умов (невеликий мокрий сніг, обледеніння), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях
До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 15 січня в Україні через снігопади та хуртовини без електропостачання залишалися жителі 40 населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Львівській, Волинській та Кіровоградській.
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