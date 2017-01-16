На Львівщині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів

11:40, 16 січня 2017
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У Львівській області в ніч на 16 січня внаслідок несприятливих погодних умов (невеликий мокрий сніг, обледеніння), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів.

Фото УНІАН
Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 15 січня в Україні через снігопади та хуртовини без електропостачання залишалися жителі 40 населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Львівській, Волинській та Кіровоградській.

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