На Львівщині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів

У Львівській області в ніч на 16 січня внаслідок несприятливих погодних умов (невеликий мокрий сніг, обледеніння), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів.

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 15 січня в Україні через снігопади та хуртовини без електропостачання залишалися жителі 40 населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Львівській, Волинській та Кіровоградській.