Киян попереджають про ожеледицю 16 січня
За прогнозом Українського гідрометцентру, 16 січня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві без опадів, вдень до 0°.
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