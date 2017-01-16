Киян попереджають про ожеледицю 16 січня

12:16, 16 січня 2017
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За прогнозом Українського гідрометцентру, 16 січня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця.

Фото: УНІАН
Пішоходів і Водіїв просять бути обережними / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві без опадів, вдень до 0°.

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