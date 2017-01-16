У Таїланді кількість жертв повені зросла до 41 особи

Станом на неділю кількість жертв повені на півдні Таїланду збільшилася до 41 людини.

Метеорологічний департамент Таїланду прогнозує нову хвилю опадів / Bangkok Post, Nujaree Raekrun

Про це повідомили в департаменті з ліквідації надзвичайних ситуацій, повідомляє Bangkok Post.

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Ситуація в цілому покращилася у 12 постраждалих від повені провінцій. Тим не менш, шість з них залишалися частково затопленими і спроби позбутися від води тривають.

Метеорологічний департамент Таїланду прогнозує нову хвилю опадів на півдні країни в період з 16 по 20 січня.

Як відомо, дощова погода тримається в регіоні з початку січня.