У Таїланді кількість жертв повені зросла до 41 особи

13:37, 16 січня 2017
656
0

Станом на неділю кількість жертв повені на півдні Таїланду збільшилася до 41 людини.

Бангкок Пост, Nujaree Raekrun
Метеорологічний департамент Таїланду прогнозує нову хвилю опадів / Bangkok Post, Nujaree Raekrun

Про це повідомили в департаменті з ліквідації надзвичайних ситуацій, повідомляє Bangkok Post.

В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб

Ситуація в цілому покращилася у 12 постраждалих від повені провінцій. Тим не менш, шість з них залишалися частково затопленими і спроби позбутися від води тривають.

Метеорологічний департамент Таїланду прогнозує нову хвилю опадів на півдні країни в період з 16 по 20 січня.

Як відомо, дощова погода тримається в регіоні з початку січня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин