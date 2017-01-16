На автошляхах України без опадів, на заході температура до -4°

13:00, 16 січня 2017
433
0

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході завтра температура опуститься до -5°.

severpost.ru
Завтра опадів не обіцяють / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -3°...+2°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -4°...0°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно з проясненнями, температура в дорозі -5°... +1°. Завтра на цьому маршруті місцями хмарно, температура до +2°.

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -3°... 0°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура до -5°.

В Україні сьогодні мінлива хмарність, на заході температура до -4° (карта)

На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, температура -3°...+3°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів. Температура в дорозі -4°... +1°. Завтра по маршруту буде холодніше, місцями хмарно, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин