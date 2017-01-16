На автошляхах України без опадів, на заході температура до -4°

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході завтра температура опуститься до -5°.

Завтра опадів не обіцяють / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -3°...+2°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -4°...0°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно з проясненнями, температура в дорозі -5°... +1°. Завтра на цьому маршруті місцями хмарно, температура до +2°.

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -3°... 0°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура до -5°.

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На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, температура -3°...+3°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів. Температура в дорозі -4°... +1°. Завтра по маршруту буде холодніше, місцями хмарно, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.