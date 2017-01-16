Снігопади в Індії: у Кашмірі перекрито національне шосе (фото, відео)

14:17, 16 січня 2017
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У понеділок на індійський штат Джамму і Кашмір обрушився новий снігопад.

hindustantimes.com
Снігопад у понеділок у Шимла завадив руху транспортних засобів / hindustantimes.com

Про це повідомляє The Indian Express.

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Через снігопад перекрили національне шосе Срінагар-Джамму, а також скасували два рейси в міжнародному аеропорту Срінагар. У місті Срінагар та інших містах долини, снігопади почалися протягом ночі і тривали вранці.

Також Hindustan Times повідомляє, що в місті Шимла в Індії також випав сніг. Відомий туристичний центр Нарканда і верхні райони Шимла відрізано через сніг.

Снігопад у Шимла / hindustantimes.com
Снігопад у Шимла / hindustantimes.com

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті оголосили штормове попередження через лавинну небезпеку.

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