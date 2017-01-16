Снігопад і морози в Японії: троє загиблих, ще 300 осіб постраждали (фото)

В Японії, після того як температура впала до найнижчого рівня цієї зими у багатьох регіонах, троє людей були знайдені мертвими. Ще 300 чоловік постраждали унаслідок нещасних випадків, пов'язаних з погодою.

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Про це повідомляє Japan Today.

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Також метеорологи попереджають про подальші рясні снігопади, особливо вздовж узбережжя Японського моря. Крім того, повідомляється про снігові бурі. Деякі авіакомпанії скасували, щонайменше, 130 рейсів.

Також у деяких районах випало до 50-80 сантиметрів снігу.

Раніше повідомлялося, що в індійському Кашмірі через снігопади перекрили національне шосе.