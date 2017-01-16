Снігопад і морози в Японії: троє загиблих, ще 300 осіб постраждали (фото)
В Японії, після того як температура впала до найнижчого рівня цієї зими у багатьох регіонах, троє людей були знайдені мертвими. Ще 300 чоловік постраждали унаслідок нещасних випадків, пов'язаних з погодою.
Про це повідомляє Japan Today.
На Закарпатті оголосили штормове попередження через лавинну небезпеку
Також метеорологи попереджають про подальші рясні снігопади, особливо вздовж узбережжя Японського моря. Крім того, повідомляється про снігові бурі. Деякі авіакомпанії скасували, щонайменше, 130 рейсів.
Також у деяких районах випало до 50-80 сантиметрів снігу.
Раніше повідомлялося, що в індійському Кашмірі через снігопади перекрили національне шосе.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+31°... +16°
-
Івано-Франківськ+21°... +14°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+30°... +16°
-
Луганськ+28°... +13°
-
Луцьк+23°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+27°... +15°
-
Рівне+23°... +17°
-
Сімферополь+23°... +15°
-
Суми+25°... +13°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+25°... +15°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +31 °
Вологість: 78 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.4 м/с
Ймовірність опадів: 49 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Фаза місяця:
Стрічка новин