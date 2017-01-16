Синоптики попереджають про туман в Україні 17 січня

В Україні 17 січня на території більшості областей очікується туман.

Видимість становитиме приблизно 200-500 метрів / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

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«Вночі та вранці 17 січня у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м», - сказано в повідомленні.

Також повідомлялося, що на Закарпатті оголосили штормове попередження через лавинну небезпеку.