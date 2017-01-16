На заході України завтра хмарно, на півдні вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході хмарно. На сході вночі до -10°.

Опадів практично не передбачається / УНІАН

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -3°. Вітер північний і північно-східний, до 2.6 м/с.

У Львові 17 січня хмарно, вночі -7°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Луцьку завтра також хмарно. Температура повітря вночі -8°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

УНІАН

Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.6 м/с.

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У Харкові 17 січня очікується невелика хмарність, температура вночі -10°, вдень -5°. Вітер північний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -13°, вдень -5°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі пройде мокрий сніг, очікується невелика хмарність. Температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер північний і північно-східний, до 6.5 м/с.

У Краматорську буде хмарно, температура вночі -12°, вдень -3°, вітер північний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -11°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 4.0 м/с.

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