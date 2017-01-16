На заході України завтра хмарно, на півдні вдень до +1°
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході хмарно. На сході вночі до -10°.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -3°. Вітер північний і північно-східний, до 2.6 м/с.
У Львові 17 січня хмарно, вночі -7°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Луцьку завтра також хмарно. Температура повітря вночі -8°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.6 м/с.
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У Харкові 17 січня очікується невелика хмарність, температура вночі -10°, вдень -5°. Вітер північний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -13°, вдень -5°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі пройде мокрий сніг, очікується невелика хмарність. Температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер північний і північно-східний, до 6.5 м/с.
У Краматорську буде хмарно, температура вночі -12°, вдень -3°, вітер північний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -11°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 4.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°