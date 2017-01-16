Завтра в Києві хмарно з проясненнями, вдень до -3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -3°.

Увечері температура впаде до -10° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -10°.

Вітер північний і північно-східний, до 2.6 м/с.

Читайте також Киян попереджають про ожеледицю 16 січня

Завтра сонце в столиці зійде о 07:51, а зайде о 16:25.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня на заході України буде хмарно, в центрі вночі до -13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.