Завтра в Києві хмарно з проясненнями, вдень до -3°

19:00, 16 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -3°.

УНІАН
Увечері температура впаде до -10° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -10°.

Вітер північний і північно-східний, до 2.6 м/с.

Киян попереджають про ожеледицю 16 січня

Завтра сонце в столиці зійде о 07:51, а зайде о 16:25.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня на заході України буде хмарно, в центрі вночі до -13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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