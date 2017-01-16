У Тихому океані біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,8

Землетрус магнітудою 5,8 стався в Тихому океані біля берегів Вануату.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило / earthquake.usgs.gov

Про це повідомила Геологічна служба США.

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За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 128 км на захід від міста Сола. Осередок стихії залягав на глибині 10 км.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Раніше стався землетрус біля берегів Колумбії магнітудою 5,5.