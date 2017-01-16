Морози скують Україну на цілий тиждень - синоптик

До України заходить чергове похолодання.

В Україні знову похолодає / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона наголосила, що похолодання вже, власне, зайшло. "Скрізь, окрім сходу та Криму - морозяка, -5-12, місцями до -12-15 градусів. В Івано-Фраківську, наприклад, на Волині та на Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні синоптика.

Читайте також Синоптики попереджають про туман в Україні 17 січня

А вдень, розповіла Діденко, за рахунок сонця морози будуть незначними.

Говорячи про погоду на тиждень, синоптик розповіла, що вночі очікуються помірні морози, вдень попускатиме до невеликих, суттєвих опадів не очікується, хіба що трохи сніжитиме на сході 18 січня.

"Столична синоптична перспектива на тиждень - морозна, одягайтеся. утеплюйтесь. Але явно більшає сонця", - пообіцяла синоптик.