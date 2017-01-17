На заході України сьогодні хмарно, на півдні вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході і сході хмарно.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень -1°. Вітер мінливий, до 2.1 м/с.

У Львові 17 січня хмарно, вдень -1°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні також хмарно. Температура повітря вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, до 2.1 м/с.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні знову похолодає, у четвер на заході вночі до -17°(карта)

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

Одеситам сьогодні також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень +1°, вітер північно-східний, до 7.5 м/с.

Погода на 17 січня / УНІАН

У Харкові 17 січня очікується невелика хмарність, температура вдень -4°. Вітер північний, легкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -5°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі хмарно, невеликий сніг. Температура вдень +1°. Вітер північно-східний, до 7.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вдень +1°. Вітер північний і північно-східний, до 6.6 м/с.

У Краматорську буде хмарно, температура вдень -1°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.