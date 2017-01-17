На заході України сьогодні хмарно, на півдні вдень до +1°
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході і сході хмарно.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень -1°. Вітер мінливий, до 2.1 м/с.
У Львові 17 січня хмарно, вдень -1°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні також хмарно. Температура повітря вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, до 2.1 м/с.
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У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
Одеситам сьогодні також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень +1°, вітер північно-східний, до 7.5 м/с.
У Харкові 17 січня очікується невелика хмарність, температура вдень -4°. Вітер північний, легкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -5°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі хмарно, невеликий сніг. Температура вдень +1°. Вітер північно-східний, до 7.1 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вдень +1°. Вітер північний і північно-східний, до 6.6 м/с.
У Краматорську буде хмарно, температура вдень -1°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°