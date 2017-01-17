У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -1°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -7°.

Вітер північний і північно-східний, до 2.3 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 7:51, а зайде о 16:25.

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня на заході України хмарно, на півночі вночі до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.