Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Івано-Франківській та Закарпатській областях

09:10, 17 січня 2017
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За даними Укргідрометцентру, 17 сiчня у горах Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.

Про це повідомляє Держнс.

В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

На заході України сьогодні хмарно, на півдні вдень до +1°

«Рятувальники звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори», - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, також 17 січня в Україні очікується густий туман на території більшості областей.

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