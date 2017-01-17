Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Івано-Франківській та Закарпатській областях

За даними Укргідрометцентру, 17 сiчня у горах Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.

Про це повідомляє Держнс.

В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

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«Рятувальники звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори», - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, також 17 січня в Україні очікується густий туман на території більшості областей.