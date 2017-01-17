Кияни другий день скаржаться на запах гару: рятувальники не можуть визначити причину

09:40, 17 січня 2017
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Кияни другий день скаржаться на їдкий запах гару, який чути на багатьох вулицях міста.

Про це повідомляє Сьогодні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень до -1°

У столичній ДСНС повідомили, що надійшла маса дзвінків від громадян на їдкий запах гару на Троєщині, Оболоні, Солом'янці, Позняках, Теремках.

"Люди скаржаться на димку над містом і запах гару. Ми приймаємо дзвінки, виїжджаємо на перевірку території, але загоряння поки що не помічені. Щоб визначити їх характер і джерело гарі, потрібна точна адреса займання, а люди її не називають. В таку погоду, можливо, запах гару чути через сміттєві баки, які горять, але знову таки, що саме горить, ми поки сказати не можемо", – повідомили у відомстві.

Варто відзначити, що також столицю сьогодні оповив густий туман.

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