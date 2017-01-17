Кияни другий день скаржаться на запах гару: рятувальники не можуть визначити причину

Кияни другий день скаржаться на їдкий запах гару, який чути на багатьох вулицях міста.

Про це повідомляє Сьогодні.

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У столичній ДСНС повідомили, що надійшла маса дзвінків від громадян на їдкий запах гару на Троєщині, Оболоні, Солом'янці, Позняках, Теремках.

Мій вигляд вікна сьогодні виглядає ось так. Крім найближчих будинків на відстані 50м нічого не видно більше Начебто це і туман, але запах диму ще з учорашнього вечора відчувається. Такі справи. Напевно, круто б дійти до озера і пофоткать на природі... #київ #kievgram Фото опубліковано Anna Dukhnivska (@yaaammmiloka) 16 Січ 2017 о 10:47 PST

"Люди скаржаться на димку над містом і запах гару. Ми приймаємо дзвінки, виїжджаємо на перевірку території, але загоряння поки що не помічені. Щоб визначити їх характер і джерело гарі, потрібна точна адреса займання, а люди її не називають. В таку погоду, можливо, запах гару чути через сміттєві баки, які горять, але знову таки, що саме горить, ми поки сказати не можемо", – повідомили у відомстві.

Варто відзначити, що також столицю сьогодні оповив густий туман.