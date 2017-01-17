У КМДА назвали причину смогу в Києві
Причиною запаху гару в столиці є не пожежі і не спалювання сміття, а погодне явище.
Про це Українській правді. Київ повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.
"Остання інформація, яка у нас є, СЕС каже, що це погодне явище, ДСНС не підтверджує пожеж у місті чи на прилеглих територіях, жодних загорянь на сміттєвих полігонах немає. За інформацією санстанції і Укргідрометцентру, це погодні умови, коли усі дими і викиди не піднімаються вгору, а накопичуються в приземному шарі атмосфери", - сказав Ткачук.
Причиною цього він назвав різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни.
"Усі ці прилади, що мають викиди в атмосферу, усе це накопичується у приземному шарі, і ми маємо таке задимлення", - сказав Ткачук.
Він додав, що за станом повітря слідкує Держпродспоживслужба.
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"Вони організували контрольні точки замірювання повітря, але ніяких перевищень по чадних газах поки не виявлено. При температурі -6 жодних погіршень по повітрю СЕС не знаходить", - підсумував Ткачук.
На цьому ж наголосив і керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.
Він відзначив, що так звана метеорологічна димка вже стає звичним явищем для столиці.
"Цей смог – то метеорологічна димка. Ми вже такі явища спостерігали раніше. Це природне явище, що виникає при інверсії температури та зниженні тиску і зміні температури в нижньому шарі атмосфери. Через це продукти життєдіяльності людини накопичуються у нижньому шарі атмосфери і не переміщуються у верхній. О 7 годині Лабораторний центр охорони здоров’я взяв проби повітря, результати їх дослідження ми отримаємо о 10 ранку. Учора перевищень шкідливих речовин не було", - сказав Рубан.
Причиною смогу він також назвав котельні міські та індивідуальні та авто.
"Подолати це явище можна лише шляхом зменшення викидів в атмосферу через зменшення використання індивідуальних авто та через зменшення кількості котелень, але це нереально для зимового періоду", - підсумував Рубан.
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