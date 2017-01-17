Повені в Таїланді: вже 43 загиблих, постраждали 1,6 мільйонів людей
Жертвами повеней на півдні Таїланду, за останніми даними, стали 43 людини.
Про це повідомляє Floodlist.com.
За даними Департаменту з попередження і пом'якшення наслідків стихійних лих, всього в результаті сильної повені за останні десятиліття в регіоні постраждали 1,6 млн осіб. Під водою опинилися 12 провінцій.
В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб
Понад 530 тисяч будинків були пошкоджені внаслідок повені.
За даними місцевих метеорологів, черговий раунд сильних дощів прогнозується в Таїланді з 16 по 22 січня, попереджають також про повені і зсуви.
Раніше повідомлялося про 41 загиблого.
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