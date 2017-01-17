Синоптики спрогнозували, коли смог залишить столицю

За інформацією Укргідрометцентру, синоптична ситуація в Києві зумовлена малохмарною, безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, видимість в яких погіршується до 100-500 метрів.

Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Києві.

В нижньому шарі атмосфери відмічаються шари ізотермії та інверсії.

"Інверсія температури – це підвищення температури повітря з висотою. Приземні інверсії пов’язані переважно з охолодженням повітря в нічні та ранкові години. Інверсія температури ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застоїв біля земної поверхні повітря, накопичення шкідливих домішок внаслідок викидів промисловості і транспорту аж до утворення смогу", - сказано в повідомленні.

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Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря.

У найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться.

"На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час не має, інформації та повідомлень про такі події до підрозділів ДСНС України не надходило", - наголосили у відомстві.