Синоптики спрогнозували, коли смог залишить столицю

12:20, 17 січня 2017
1771
0

За інформацією Укргідрометцентру, синоптична ситуація в Києві зумовлена малохмарною, безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, видимість в яких погіршується до 100-500 метрів.

Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Києві.

В нижньому шарі атмосфери відмічаються шари ізотермії та інверсії.

"Інверсія температури – це підвищення температури повітря з висотою. Приземні інверсії пов’язані переважно з охолодженням повітря в нічні та ранкові години. Інверсія температури ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застоїв біля земної поверхні повітря, накопичення шкідливих домішок внаслідок викидів промисловості і транспорту аж до утворення смогу", - сказано в повідомленні.

Синоптики попереджають про туман в Україні 17 січня

Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря.

У найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться.

"На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час не має, інформації та повідомлень про такі події до підрозділів ДСНС України не надходило", - наголосили у відомстві.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин