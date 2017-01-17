На автошляхах України опадів не передбачається, на сході температура до -6°
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході завтра температура опуститься до -6°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -3°...+1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -4°...-2°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно, місцями з проясненнями, температура в дорозі -4°... +1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -6°.
Погода на тиждень: в Україні знову похолодає, у четвер на заході вночі до -17°(карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні також мінлива хмарність. Температура в дорозі -6°... -2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура до -6°.
На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, в Донецькій області хмарно, температура -4°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до -5°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів, місцями мінлива хмарність. Температура в дорозі -3°... 0°. Завтра по маршруту буде холодніше, температура до -4°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°