На автошляхах України опадів не передбачається, на сході температура до -6°

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході завтра температура опуститься до -6°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -3°...+1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -4°...-2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно, місцями з проясненнями, температура в дорозі -4°... +1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -6°.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні знову похолодає, у четвер на заході вночі до -17°(карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні також мінлива хмарність. Температура в дорозі -6°... -2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура до -6°.

На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, в Донецькій області хмарно, температура -4°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до -5°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів, місцями мінлива хмарність. Температура в дорозі -3°... 0°. Завтра по маршруту буде холодніше, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.