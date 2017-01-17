На автошляхах України опадів не передбачається, на сході температура до -6°

13:00, 17 січня 2017
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На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході завтра температура опуститься до -6°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -3°...+1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -4°...-2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно, місцями з проясненнями, температура в дорозі -4°... +1°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -6°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні також мінлива хмарність. Температура в дорозі -6°... -2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура до -6°.

На Маріупольському напрямку сьогодні мінлива хмарність, в Донецькій області хмарно, температура -4°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, до -5°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також без опадів, місцями мінлива хмарність. Температура в дорозі -3°... 0°. Завтра по маршруту буде холодніше, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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