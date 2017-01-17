У Техасі пронісся потужний шторм з торнадо (фото, відео)

14:20, 17 січня 2017
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По частині американського штату Техас пронісся потужний шторм, що супроводжувався сильними дощами, шквалистим вітром, градом і торнадо.

Про це повідомляє ABC News.

Потужна буря викликала сильні вітри і проливні дощі на більшій частині території Техасу.

У Франції через бурю понад 230 тисяч будинків залишилися без електроенергії

Зазначається, що більше 30 будинків пошкоджено в результаті сильного вітру.

Також пройшов град.

Раніше повідомлялося, що в результаті торнадо в Алабамі загинули чотири людини.

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