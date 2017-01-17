У Техасі пронісся потужний шторм з торнадо (фото, відео)
По частині американського штату Техас пронісся потужний шторм, що супроводжувався сильними дощами, шквалистим вітром, градом і торнадо.
Про це повідомляє ABC News.
WOW! Check out this crazy video of the #tornado at 99 & 45! Austin Sheppeard almost drove right into it! #KHOU11 #Storms #Texas #twister pic.twitter.com/IcD5QLAe6c— Lauren Talarico (@KHOULauren) January 16, 2017
Потужна буря викликала сильні вітри і проливні дощі на більшій частині території Техасу.
У Франції через бурю понад 230 тисяч будинків залишилися без електроенергії
This is the aftermath of where that #Tornado passed on 99 @ 45. Debris on road, sign & tree bent. #khou11 pic.twitter.com/2CWibSCJCS— Lauren Talarico (@KHOULauren) January 16, 2017
Зазначається, що більше 30 будинків пошкоджено в результаті сильного вітру.
Currently surveying the community just east of Whitney Lake. More details to come as the survey continues. #ctxwx pic.twitter.com/iuHEOjTNEC— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) January 16, 2017
Також пройшов град.
Softball sized hail (4 inches) earlier in Medina. (credit Gordon Green) pic.twitter.com/CHC1v2T8j7— NWS San Antonio (@NWSSanAntonio) January 16, 2017
Раніше повідомлялося, що в результаті торнадо в Алабамі загинули чотири людини.
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