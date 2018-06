У Техасі пронісся потужний шторм з торнадо (фото, відео)

По частині американського штату Техас пронісся потужний шторм, що супроводжувався сильними дощами, шквалистим вітром, градом і торнадо.

Про це повідомляє ABC News.

Потужна буря викликала сильні вітри і проливні дощі на більшій частині території Техасу.

This is the aftermath of where that #Tornado passed on 99 @ 45. Debris on road, sign & tree bent. #khou11 pic.twitter.com/2CWibSCJCS — Lauren Talarico (@KHOULauren) January 16, 2017

Зазначається, що більше 30 будинків пошкоджено в результаті сильного вітру.

Currently surveying the community just east of Whitney Lake. More details to come as the survey continues. #ctxwx pic.twitter.com/iuHEOjTNEC — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) January 16, 2017

Також пройшов град.

Softball sized hail (4 inches) earlier in Medina. (credit Gordon Green) pic.twitter.com/CHC1v2T8j7 — NWS San Antonio (@NWSSanAntonio) January 16, 2017

Раніше повідомлялося, що в результаті торнадо в Алабамі загинули чотири людини.