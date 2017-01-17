Київські школи не закриватимуть через смог

13:25, 17 січня 2017
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У КМДА не має наміру закривати школи чи дитсадки через смог у Києві.

Про це Українській правді. Київ повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

"Поки таке питання не розглядається. За ситуацією слідкує управління Держпродспоживчслужби. Коли ми приймаємо ті чи інші рішення, то ми у першу чергу спираємося на рекомендації Держпродспоживчслужби. Наразі перевищень шкідливих речовин вони не фіксують, тому ніякої небезпеки для здоров’я дітей немає", - сказала Старостенко.

Вона відзначила, що станом на 10:15 на Хрещатику, 36 (будівля КМДА) уже розвиднілось.

Синоптики спрогнозували, коли смог залишить столицю

"Розпогодилося, сонячний день. Але ми у будь-якому разі слідкуємо за ситуацією і будмо оперативно реагувати", - підсумувала Старостенко.

Водночас у КМДА порадили під час смогу обмежити перебування на відкритому повітрі та уникати тривалого перебування на відкритому повітрі рано вранці.

"Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок. За можливості, використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря", - підсумували у прес-службі.

Як відомо, з учорашнього вечора кияни скаржаться на смог. Причиною запаху гару в столиці є не пожежі і не спалювання сміття, а погодне явище - метеорологічна димка.

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