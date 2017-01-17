На Закарпатті відновили електропостачання, що зникло через негоду

15:00, 17 січня 2017
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12 населених пунктів були без світла дві доби через негоду.

На Закарпатті відновили електропостачання, що зникло через негоду.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз в області опади припинилися. Проїзд забезпечили усіма перевалами. Пробок, які напередодні розтягнулися на кілометри, на сьогодні немає. Однак рух ускладнено через ожеледицю і для гірських районів протягом всього дня оголошено штормове попередження.

Як відомо, сьогодні в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний (3-й рівень) лавинної небезпеки.

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