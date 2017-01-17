На Закарпатті відновили електропостачання, що зникло через негоду
12 населених пунктів були без світла дві доби через негоду.
На Закарпатті відновили електропостачання, якого не було дві доби через негоду
На Закарпатті відновили електропостачання, що зникло через негоду.
Морози скують Україну на цілий тиждень - синоптик
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зараз в області опади припинилися. Проїзд забезпечили усіма перевалами. Пробок, які напередодні розтягнулися на кілометри, на сьогодні немає. Однак рух ускладнено через ожеледицю і для гірських районів протягом всього дня оголошено штормове попередження.
Як відомо, сьогодні в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний (3-й рівень) лавинної небезпеки.
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