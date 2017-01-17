В Україні завтра без опадів, на заході вночі до -14°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, невеликий сніг обіцяють лише в Криму. На заході вночі до -14°.

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -3°. Вітер північний, до 2.4 м/с.

У Львові 18 січня хмарно з проясненнями, вночі -13°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

УНІАН

У Луцьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -14°, вдень -3°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 2,1 м/с.

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі -16°, вдень -4°. Вітер північно-східний, слабкий.

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Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -8°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 7.5 м/с.

У Харкові 18 січня очікується невелика хмарність, температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -12°, вдень -6°. Вітер північно-східний, помірний.

У Сімферополі пройде невеликий сніг, буде хмарно. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер північно-східний, до 8.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -9°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.4 м/с.

У Краматорську без опадів, температура вночі -11°, вдень -3°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер північний і північно-східний, до 4.6 м/с.

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