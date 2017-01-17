В Україні завтра без опадів, на заході вночі до -14°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, невеликий сніг обіцяють лише в Криму. На заході вночі до -14°.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -3°. Вітер північний, до 2.4 м/с.
У Львові 18 січня хмарно з проясненнями, вночі -13°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Луцьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -14°, вдень -3°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 2,1 м/с.
У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі -16°, вдень -4°. Вітер північно-східний, слабкий.
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Одеситам на завтра також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вночі -8°, вдень -2°, вітер північний і північно-східний, до 7.5 м/с.
У Харкові 18 січня очікується невелика хмарність, температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі -12°, вдень -6°. Вітер північно-східний, помірний.
У Сімферополі пройде невеликий сніг, буде хмарно. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер північно-східний, до 8.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -9°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.4 м/с.
У Краматорську без опадів, температура вночі -11°, вдень -3°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер північний і північно-східний, до 4.6 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°