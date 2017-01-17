У Києві завтра без опадів, вдень до -3°

19:00, 17 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -3°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -7°.

Вітер північний, до 2.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде о 07:50, а зайде о 16:26.

Морози скують Україну на цілий тиждень - синоптик

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Україні без опадів, на заході вночі до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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