У Києві завтра без опадів, вдень до -3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -3°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -7°.

Вітер північний, до 2.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде о 07:50, а зайде о 16:26.

Читайте також Морози скують Україну на цілий тиждень - синоптик

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Україні без опадів, на заході вночі до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.