В Україні оголосили штормове попередження на 18 січня: очікується сильний вітер і туман

17:00, 17 січня 2017
9663
0

18 січня вночі та вранці в Україні, крім південної частини країни, очікується туман, видимість скоротиться до 200-500 м.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики спрогнозували, коли зміг покине столицю

"18 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці в Україні, крім Одеської, Миколаєвської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, туман, видимість 200-500 м", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з учорашнього вечора кияни скаржаться на смог. Причиною запаху гару в столиці є не пожежі і не спалювання сміття, а погодне явище - метеорологічна димка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
764 мм
1.4 м/с
49 %
Стрічка новин