В Україні оголосили штормове попередження на 18 січня: очікується сильний вітер і туман

18 січня вночі та вранці в Україні, крім південної частини країни, очікується туман, видимість скоротиться до 200-500 м.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"18 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці в Україні, крім Одеської, Миколаєвської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, туман, видимість 200-500 м", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з учорашнього вечора кияни скаржаться на смог. Причиною запаху гару в столиці є не пожежі і не спалювання сміття, а погодне явище - метеорологічна димка.