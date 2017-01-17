До України прийшов антициклон "Бригітта": тумани огорнуть не лише Київ

17:18, 17 січня 2017
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Тумани зі смогами затримав в Україні антициклон "Бригітта".

Україну огорнуть тумани / bortnikau.livejournal.com
Україну огорнуть тумани / bortnikau.livejournal.com

Про це на своїй сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Бо саме при антициклоні утворюються умови, коли туманам оптимальний режим сприяння. Ніяких тобі фронтальних вітрів, різких змін термічного режиму і слабкий вітер або штиль", - розповіла вона.

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Крім того, синоптик прогнозує, що завтра "Бригітта" розляжеться практично над Україною. 

Також 18 січня в Україні очікуються морози. "Найближчої ночі до -7-15 градусів, протягом дня -2-7. На крайньому півдні "мінус"-"плюс", в Криму до 2-4 градусів тепла", - написала Діденко.

На крайньому півдні, за її прогнозами, йтиме мокрий сніг та, можливо, навіть, дощ. Але все ж у більшості областей переважатиме погода без опадів.

"У Києві завтра також без істотних опадів, може, трохи невеликий сніжок десь помаячить. Вранці є ймовірність радіаційного туману... У столиці вночі до -9, вдень близько -2-5 градусів", - йдеться у повідомленні синоптика.

Надвечір завтра, 18 січня, похолодає ще на кілька градусів.

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