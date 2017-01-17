До України прийшов антициклон "Бригітта": тумани огорнуть не лише Київ
Тумани зі смогами затримав в Україні антициклон "Бригітта".
Про це на своїй сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Бо саме при антициклоні утворюються умови, коли туманам оптимальний режим сприяння. Ніяких тобі фронтальних вітрів, різких змін термічного режиму і слабкий вітер або штиль", - розповіла вона.
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Крім того, синоптик прогнозує, що завтра "Бригітта" розляжеться практично над Україною.
Також 18 січня в Україні очікуються морози. "Найближчої ночі до -7-15 градусів, протягом дня -2-7. На крайньому півдні "мінус"-"плюс", в Криму до 2-4 градусів тепла", - написала Діденко.
На крайньому півдні, за її прогнозами, йтиме мокрий сніг та, можливо, навіть, дощ. Але все ж у більшості областей переважатиме погода без опадів.
"У Києві завтра також без істотних опадів, може, трохи невеликий сніжок десь помаячить. Вранці є ймовірність радіаційного туману... У столиці вночі до -9, вдень близько -2-5 градусів", - йдеться у повідомленні синоптика.
Надвечір завтра, 18 січня, похолодає ще на кілька градусів.
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