В Україні сьогодні без опадів, на сході вдень до -7°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, невеликий сніг обіцяють лише в Криму. На сході вдень до -7°.
Сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень -4°. Вітер північний, до 2.4 м/с.
У Львові 18 січня хмарно з проясненнями, вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -4°. Вітер північно-східний, до 1.9 м/с.
У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вдень -4°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
В Україні оголосили штормове попередження на 18 січня: очікується сильний вітер і туман
Одеситам сьогодні також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.0 м/с.
У Харкові 18 січня очікується невелика хмарність, температура вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі похмуро. Температура вдень -7°. Вітер північно-східний, помірний.
У Сімферополі пройде невеликий сніг, буде хмарно. Температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 8.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.
У Краматорську без опадів, температура вдень -4°, вітер північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень -3°. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°