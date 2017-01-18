В Україні сьогодні без опадів, на сході вдень до -7°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, невеликий сніг обіцяють лише в Криму. На сході вдень до -7°.

Сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень -4°. Вітер північний, до 2.4 м/с.

У Львові 18 січня хмарно з проясненнями, вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -4°. Вітер північно-східний, до 1.9 м/с.

УНІАН

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вдень -4°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Читайте також В Україні оголосили штормове попередження на 18 січня: очікується сильний вітер і туман

Одеситам сьогодні також обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.0 м/с.

У Харкові 18 січня очікується невелика хмарність, температура вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі похмуро. Температура вдень -7°. Вітер північно-східний, помірний.

У Сімферополі пройде невеликий сніг, буде хмарно. Температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 8.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.

У Краматорську без опадів, температура вдень -4°, вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень -3°. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.