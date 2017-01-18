В Києві сьогодні без опадів, вдень до -4°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -4°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.
Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.
Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:50, а зайде о 16:26.
В Україні оголосили штормове попередження на 18 січня: очікується сильний вітер і туман
Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Україні без опадів, на сході вдень до -7°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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