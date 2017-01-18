В Києві сьогодні без опадів, вдень до -4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура повітря вдень до -4°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.

Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:50, а зайде о 16:26.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Україні без опадів, на сході вдень до -7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.